العراق.. عاصفة ترابية قوية تضرب كربلاء

ضربت عاصفة ترابية، اليوم الأحد، محافظة كربلاء العراقية مع تحذيرات من انعدام الرؤية.

وقالت السومرية نيوز، إن "عاصفة ترابية شديدة ضربت محافظة كربلاء منذ ساعات الصباح الاولى".

وأضافت أن " العاصفة ادت الى انعدام الرؤية وسط تحذيرات من وقوع حوادث نتيجتها".

وكان قد فند محافظ البصرة أسعد العيداني، الأنباء التي تحدثت عن وجود هجوم على الموانئ النفطية العراقية.

وقال العيداني في تصريح له إن "الموانئ النفطية مؤمنة بصورة جيدة جداً ولا تواجه أي تهديدات أمنية ولا يوجد أي تصريح من قبله بوجود هجوم على الموانئ النفطية عن طريق سفينة هندية مفخخة كما أشيع في عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل".



ودعا العيداني "الوسائل الإعلامية إلى تحري الأخبار بدقة عالية خاصةً المتعلقة بالملف الاقتصادي كونها تهدد واردات العراق المالية والهدف من إشاعتها تراجع الملف الاقتصادي".



وأكد أن "محافظة البصرة بكل منشآتها الاقتصادية والسياحية مؤمنة من قبل كافة الصنوف الأمنية التي تعمل وفق خطط محكمة"، على حد قوله.