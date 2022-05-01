تكثيف أعمال رش الحشرات والمكافحة الأرضية للأماكن الايجابية لتكاثر البعوض بالدقهلية

أكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه في اطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، قامت الإدارة العامة لمكافحة الامراض المتوطنة وادارة مكافحة ناقلات الأمراض، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ورؤساء مجالس المدن والأحياء، بتنفيذ حملات مقاومة البعوض والحشرات، بالاضافة للمكافحة الارضية لأماكن توالد البعوض وفقاً لخطة موضوعة مسبقاً لمنع والحد من انتشار الأمراض.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه يتم توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة مقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة، وتجري إدارة مكافحة ناقلات الأمراض أعمال الرش والمكافحة الرضية للاماكن الايجابية لتوالد البعوض بالمناطق والأحياء في المدن والمراكز والقرى المجاورة اعتبارا من الأول من شهر مايو ، وحتى نهاية يناير من كل عام للقضاء على هذه الحشرات التي تتسبب في العديد من الأمراض المعدية بواقع مرتين يوميا احداهما قبل الشروق والاخرى قبل الغروب للقضاء على الحشرات والبعوض حيث يتم استهداف البعوض بالاجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف اماكن التوالد بالرشاشات المحمولة على الظهر.

وأشار إلى أنه يتم الرش حسب خطوط السير للأماكن المزدحمة بالسكان و التى يزيد بها الشكاوى على سبيل المثال وليس الحصر :

• مساكن الشناوى * عزبة عقل * التامين الصحى * قولونجيل * الرقابة الادارية * توريل القديمة * توريل الجديدة * مساكن المرور * مساكن الازهر * مساكن امام العيادات الخارجية لمستشفى المنصورة الدولى *مجمع المحاكم * مساكن المينا * تقسيم طرطير * مساكن عثمان * الاتوبيس الجديد * الدراسات * عبده معروف * جراح حى شرق * الاستاد * شارع الجيش * مديرية الامن * شارع فريد المصرى * شارع قناة السويس * جديلة * دوران جديلة * شارع الامام محمد غبده * سامية الجمل * احمد ماهر * الامن المركزى * الشيخ حسانين ...الخ هذا بخلاف باقى قرى ومدن مراكز المحافظة

ولفت مكين، إلى أن صحة الدقهلية لا تألوا جهدا فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحماية من الامراض لتوفير المناخ الصحى الآمن للمواطنين.