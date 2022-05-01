أحمد سعد بعد ظهوره في "الكبير أوي": أهلا وسهلا بالترند الجديد

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته الكبيرة لمشاركته في مسلسل "الكبير أوي 6" الحلقة 29، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



ونشر أحمد سعد، صورا تجمعه بالفنان أحمد مكي من كواليس تصوير مسلسل "الكبير أوي ٦"، وعلق قائلًا: "اتبسطت جدا بالمشاركة في مسلسل الكبير أوي6 بطولة نجمي المفضل أحمد مكي وتحياتي لكل أبطال العمل والمخرج العظيم أحمد الجندي.. وأهلا وسهلا بالترند الجديد.. هل من منافس".







مسلسل «الكبير أوي 6» بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.