رياضية خارقة .. أغلى سيارة في السوق السعودي موديل 2022 .. صور

تصنف السيارة لامبورجيني سيان موديل 2022 واحدة من اغلى الاصدارات التي تقدم داخل السوق السعودي، حيث تتمتع السيارة بالعديد من المقاومات مثل القدرات الفنية عالية الاداء من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميم الخارجي المميز بالطابع الرياضي، والتجهيزات الداخلية القوية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات واسعار اغلى سيارة خارقة في السوق السعودي موديل 2022.

لامبورجيني سيان موديل 2022

قدرات التسارع للسيارة لامبورجيني سيان موديل 2022 الخارقة

تتمتع السيارة لامبورجيني سيان موديل 2022 بانطلاقة قوية تجعلها تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمينة تستغرق 2.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة.

محرك السيارة لامبورجيني سيان موديل 2022

تستمد السيارة لامبورجيني سيان موديل 2022 قوتها من محرك طراز V مكون من 12 اسطوانة، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 819 حصانا، سعة 6500 سي سي، و 758 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

لامبورجيني سيان موديل 2022

تصميم السيارة لامبورجيني سيان موديل 2022

تأتي السيارة لامبورجيني سيان موديل 2022 بتصميم خارجي انسيابي يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع جنوط رياضية انيقة ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى مصبايح أمامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، إلى جانب المصبايح الخلفية التي تعمل بهذه التقنية ايضا.

لامبورجيني سيان موديل 2022

وسائل الحماية بالسيارة لامبورجيني سيان موديل 2022

تحتوي السيارة لامبورجيني سيان موديل 2022 على منبه النقاط العمياء، وكاميرا محيطة، بالاضافة إلى كاميرا خلفية، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وحزمة من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وكاميرا 360 درجة، مع مكابح ABS و EBD، وخاصية التحكم في الجر، والمساعدة على تجاوز المنعطفات، ودعم المكابح BA.

سعر السيارة الخارقة لامبورجيني سيان موديل 2022 في السعودية

ويبلغ سعر السيارة الخارقة لامبورجيني سيان موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 15.265.470 ريال.