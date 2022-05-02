إمام عاشور يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري الممتاز

تأكد غياب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة إنبي المقبلة في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 10 مايو الجاري للإيقاف.



وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء في مباراة ايسترن كومباني ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.



وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري.