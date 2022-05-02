الرئيس السيسي: اهتممنا بالتحول الرقمي في جميع المجالات بعدما فقد ملايين العمال بالعالم وظائفهم بسبب كورونا.. ونواب: التكنولوجيا عنصر أساسي لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية 2030

الرئيس السيسي: أولينا اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي في جميع المجالات

اتصالات النواب: التحول الرقمي عنصر أساسي لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية 2030

برلماني: التطور في كافة القطاعات يرتبط ارتباطا وثيق بالتكنولوجيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس "كورونا" ولا شك أن العمل تأثر كثيرًا بتداعيات تلك الجائحة حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا الحديثة.



خلال كلمة المذاعة أمس بمناسبة عيد العمال، مضيفا:" وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها ولذلك فقد أولينا اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة، وكافة خدماتها".

واستطرد :" على التوازي، فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجًا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة فضلًا عن تمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعًا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسًا وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن".



وأكد نواب البرلمان أن الدولة المصرية كانت مواكبة بشكل كبير للتحول الرقمي الذي يشهده العالم بعد جائحة كورونا والتي أكدت على أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية خاضعة لرفاعية الدول بل ضرورة حتمية من أجل تفادي الأضرار .



وفي هذا السياق قال النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وراسخة بشان الاعتماد على التحول الرقمي، والذي تعتمد عليه الجمهورية الجديدة بشكل رئيسي بفكرها وشكلها الجديد.

وتابع منصور خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الفترات السابقة شهدت توجهات كبيرة من الحكومة متعلقة بدعم وتحفيز الاستخدام التكنولوجي بكافة القطاعات وهو ما نراه جليا في كثير من القطاعات والتي أصبحت تعمد على التحول الرقمي بشكل أساسي من أجل توصيل الخدمة للمواطنين بشكل أكثر يسرا.



وأشاد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان بما ذكره الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بالاحتفال بعيد العمال ، بشأن حسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، ومواكبة سرعة وتيرتها، منوها أن الدولة المصرية في هذا السياق أولت التحول الرقمي اهتمام بالغ بكافة الخدمات.



ونوه النائب أحمد نشأت منصور أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعت الى بناء دولة رقمية في كافة مناحي الحياة من خلال تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030.



وقال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب إن التحول الرقمي اصبح لا غنى عنه خاصة بعد جائحة كورونا والتي سرعت من وتيرة استخدامه، حيث تحول استخدامه من مجرد رفاهية خاضعة الى رفاهية الدول إلى ضرورة حتمية م أجل تجاوز المحن والأزمات.



ونوه حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى حديث الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية عيد العمال بشأن ظهور أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا الحديثة، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا، موضحا ان الدولة المصرية من الدول التي سارعت في التحول التكنلوجي بكافة قطاعاتها وفق خطة طموحة طموح تستهدف من خلالها ميكنة جميع الخدمات الحكومية داخل الوزارات والهيئات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

واستطرد عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتمام كلي بتوطين التكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا الحديثة التي تلبي أهداف التنمية المستدامة، وتحقق العبور إلى الجمهورية الجديدة، معقبا:" التطور في كافة القطاعات يرتبط ارتباط وثيق بالتكنولوجيا.