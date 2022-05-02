الرئيس التونسي يشكل لجنة لصياغة الدستور.. قصف صاروخي يستهدف مصفاة نفط شمالي العراق.. ومواجهات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية في عيد العمال.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

قيس سعيد:

لن ندعو للحوار مع من ساهم في تقويض الديمقراطية

رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا مؤقتًا

لافروف ينفي تحديد موعد لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا بالتزامن مع عيد النصر

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيل لجنة لصياغة الدستور، وتابعت تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

أبرزت صحيفة "الخليج"، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، رافضاً الحوار مع من وصفهم بـ"الفاسدين"، محذراً في الوقت نفسه من جهات تحاول إسقاط الدولة، والعبث باستقرارها، مؤكداً أن بعض الأزمات الحالية "مفتعلة".

وقال الرئيس التونسي في كلمة متلفزة، «أن الشعب التونسي عانى الكثير وحان وقت إنهاء هذه المعاناة».وشدد على أن تونس شهدت صعوبات كبيرة خلال الفترة الماضي، لافتاً إلى أن الوباء والحرب في أوكرانيا انعكسا على وضع البلاد.

وأعلن الرئيس التونسي عزمه تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، موضحاً أن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور ستنهي أعمالها في فترة وجيزة. وأضاف:«سنواصل المسيرة وسنحقق آمال الشعب التونسي»، رافضاً دعوة من ساهموا في تقويض الديمقراطية إلى الحوار الوطني.

وأضاف: «سنشكل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها خلال أيام. ولن ندعو للحوار من ساهم في تقويض الديمقراطية في البلاد». وأعلن سعيد أن اعمال اللجنة سوف تعرض على استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة "البيان" أن مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تعرضت لقصف بالصواريخ، تسبب في اندلاع النيران في أحد الخزانات النفطية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن العصابات الارهابية أقدمت على استهداف مصفاة شركة كار لتكرير النفط بالصواريخ في منطقة كور كوسك في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، ما أدى إلى إصابة أحد الخزانات الرئيسة للمصفى ونشوب حريق بداخله.

وذكر البيان أنه "تمت السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفاة، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

وأوضح "أن هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير في إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً".

وأضاف "أن قوة أمنية شرعت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها".

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي، الواقع بمنطقة الهلال الليبي شرق مدينة سرت. وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس: «بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة، فإن ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث لا قدر الله ما لم يتم تفريغ الخزانات». وأعطت المؤسسة تعليمات لمشغل شركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة، وأبدت أملها في انفراج قريب للأزمة.

بدوره، أكد رئيس اتحاد عمال النفط في ميناء الزويتينة مرعي بريدان أن الخط الواصل بين الحقل 103 وميناء الزويتينة الذي يسع 1.48 مليون برميل بقي فيه نحو 80 ألف برميل من خام «بوالطفل الشمعي» الذي يحتاج دائماً إلى درجة حرارة معينة وتحريك مستمر، مشيراً إلى أن بقية الخط معبأ بخام الزويتينة، إضافة إلى خام «آمنة» الذي يعتبر غير شمعي ويتحمل فترة معينة في الخط دون درجة حرارة.

وأشار إلى عدم إجراء صيانة لخزانات الزويتينة من مدة طويلة ويوجد بها تآكل، مؤكداً حدوث تسريب في أكبر خزانات الميناء اضطر العاملين إلى إنقاص الكمية المخزنة فيه.

وأضاف: «في ظل الكمية الكبيرة بخزانات الميناء وتآكلها، يتوقع في أي لحظة حدوث تسريب أو تهدّم أحد الخزانات أو جميعها، وعندها ستكون الكارثة أكبر وأعظم».

وبحسب موقع "24" الإخباري، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه تقرر إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة من بعد غد الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تقرر فرض الإغلاق "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، وذلك في "ذكرى شهداء معارك إسرائيل والعمليات التخريبية وخلال عيد الاستقلال".

وأضاف أنه من المقرر رفع الإغلاق الجمعة القادمة "وفق تقييم الوضع الأمني". وأشار إلى أنه "خلال فترة الإغلاق، سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".

وأبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لا تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بتاريخ 9 مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بالنصر، في حين يعتقد محللون أن هناك نهاية محتملة للصراع في هذا التاريخ.

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "ميدياست" الإيطالية، بثت أمس، إن "عسكريينا لن يضبطوا أفعالهم بشكل مصطنع مع أي تاريخ، بما في ذلك يوم النصر" في 9 مايو، ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945.

وأشار لافروف إلى أن "وتيرة العملية في أوكرانيا تعتمد، في المقام الأول، على ضرورة تقليل المخاطر المحتملة على السكان المدنيين والعسكريين الروس".

وقالت "الخليج" إن الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لصد فوضويين نهبوا مؤسسات تجارية في باريس، الأحد، خلال احتجاجات «عيد العمال» ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتُخب لفترة جديدة.

وشارك الآلاف في مسيرات في أنحاء فرنسا طالبوا فيها بزيادة الرواتب، وبأن يتخلى ماكرون عن خطته لرفع سن التقاعد.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان على «تويتر»، إن المسيرات كانت سلمية في معظمها، لكن أعمال عنف اندلعت في باريس، حيث ألقت الشرطة القبض على 29 شخصاً. واندلعت الاشتباكات مع الشرطة قرب ساحة الجمهورية، وساحة الأمة في شرق باريس.