محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك.. فيديو

استقبل الدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

وحرص عدد كبير من مختلف الطوائف والقطاعات على الحضور وتقديم التهنئة، حيث استقبل المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الفيوم، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، والشخصيات العامة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري عامة وأبناء محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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