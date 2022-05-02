عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

330 مليون دولار إيرادات فيلم Fantastic Beasts 3 بعد منعه في الصين ومصر

بوستر فيلم Fantastic
بوستر فيلم Fantastic Beasts

حقق فيلم Fantastic Beasts 3 إيرادت متواضعة بعد مرور حوالي أسبوعين على طرحه في دور العرض العالمية بلغت 330 مليون دولار، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 80 مليون دولار.

 

بلغت ميزانية فيلم Fantastic Beasts 3 حوالي 200 مليون دولار، في ظل تصوير العمل ضمن تداعيات جائحة كورونا، وإدخال بروتوكولات أمان مكثفة لاستكمال التصوير بعد تأخيره كثيرا بسبب الجائحة.

 

واجه الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts أزمة أثناء طرحه في سوق العرض الصينية بسبب احتواء قصته على مشاهد عن علاقة مثلية بين اثنين من أبطاله. 

 

وحذفت الرقابة في الصين المشاهد ذات العلاقة بالمثلية، قبل طرح العمل في السينمات، وأوضحت شركة ورانر بروس أنه تمت إزالة 6 ثوان فقط من وقت التشغيل البالغ 142 دقيقة. 

 

لأول مرة أشارت سلسلة أفلام Fantastic Beasts إلى وجود علاقة مثلية بين دامبلدور الذي يلعب دوره جود لو، وجريندوالد الذي يلعب دوره مادس ميكلسن بعد جوني ديب. 

 

لم تشر أي قصص سابقا للمؤلفة جي كي رولينج عن طبيعة النشاط الجنسي لشخصية دامبلدور حتى تم التعبير عنها بوضوح في الجزء الجديد من Fantastic Beasts.

 

وقبلت شركة وارنر بروس بحدف الصين للست ثواني الخاصة بالعلاقة المثلية، خاصة أنها لا تؤثر في مسار أحداث الفيلم. 

 

ومن الفيلم من العرض في مصر ضمن أفلام موسم عيد الفطر، ولفت الممثل الدنماركي مادس ميكلسن الأنظار في أول تريلر لفيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore  بعد اختياره بديلا للممثل الشهير جوني ديب، إثر طرده من العمل بسبب خلافاته القضائية مع زوجته السابقة آمبر هيرد. 

 

كان مادس ميكلسن على رأس قائمة الأسماء المشرحة لخلافة جوني ديب في فيلم الخيال العلمي الشهير، للعب شخصية جريندوالد، الساحر المخيف. 

 

يكشف الفيلم الذي تنتجه وارنر بروس، أسرار دمبلدور الذي كان الشرير المهدد لحياة هاري بوتر في سلسلة الأجزاء الشهيرة، وهو ساحر الظلام القوي، ويحاول الجميع السيطرة على السحر الأسود ومواجهة وحوش خطيرة. 

Fantastic Beasts إيرادات Fantastic Beasts جونى ديب مادس ميكلسن Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

وزير التعليم ونائبيه يكشفون لـ "صدى البلد" كيفية قضائهم لإجازة عيد الفطر

ترشيحاتنا

النيابة العامة تأمر بحبس متعرض لأنثى بالنزهة وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية

عمل متواصل بلا إجازات.. قرارات ومكافآت من الحكومة في عيد الفطر|تعرف عليها

الاتحاد الأوروبي يرفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. ويستعد لتوجيه ضربة جديدة لموسكو

من بينها "جمالون" بخاتم المرسلين.. الجيزة تزيل مخالفات بناء خلال إجازة العيد

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل رونالدو هدفا في برينتفورد

الموناليزا ليست أهم أعماله..5 اختراعات لليوناردو دافنشي قبل تنفيذهم بمئات الأعوام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ