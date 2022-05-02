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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار النفط بعد إجراءات الصين للحد من كورونا

تراجع كبير في أسعار
تراجع كبير في أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط جنبا إلى جنب مع الأسهم العالمية، اليوم الإثنين، حيث هددت الإجراءات الصينية الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا بضربة أخرى للنشاط الاقتصادي.

وحسب وكالة "بلومبيرج”، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.2% إلى 103.73 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% إلى 101.11 دولار للبرميل.

أظهرت البيانات انكماشا اقتصاديا حادا في أكبر مستورد للنفط في العالم، والتي تجاوزت التقارير حول سعي أوروبا إلى كبح مشتريات النفط الخام من روسيا. 

من المقرر أن تغلق بكين الصالات الرياضية ودور السينما خلال عطلة العمال التي تستمر حتى الأربعاء، وستبقي شنغهاي إجراءات مكافحة الفيروس في مكانها. 

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قال أولي سلوث هانسن، رئيس أبحاث السلع في "ساكسو بنك": "مخاوف النمو في الصين هي محرك رئيسي، تأتي على رأس معنويات النفور العام من المخاطرة وإشارات إلى أن أسعار الوقود المرتفعة تتسبب بالفعل في تدمير الطلب".

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