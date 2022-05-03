الأسماك المملحة.. أشهر أكلات العيد في الإسكندرية



مع قدوم عيد الفطر المبارك، يشتهر المصريون بتناول الرنجة والفسيخ والملوحة في أول أيام عيد الفطر بعد 30 يومًا من الصيام، حيث يستعد بائعى الفسيخ والرنجة فى الإسكندرية لهذا الموسم الذي يعد إحدى العادات الشهيرة في الإسكندرية.



ويعشق العديد من مُحبي الأسماك المُملحة، وجبة الفسيخ والرنجة، والتي تعتبر الأكلة الشعبية المُفضلة لدى المصريين في معظم الأوقات، ومع قدوم عيد الفطر المبارك، يتمتع المصريون بأكل الأسماك المملحة بجميع أصنافها في أيام العيد.



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وبمناسبة عيد الفطر المبارك، أجرت صدى البلد جولة داخل أحد المحلات لبيع الأسماك المُملحة بالعصافرة، ومنها الفسيخ والرنجة والسردين، لمعرفة أسعارهم لهذا العام.



وقال أحد العاملين بالمحلس لصدى البلد إن الفسيخ والرنجة والسردين يحتووا على قيمة غذائية عالية، وأكبر قدر من القيمة الغذائية داخل الرنجة ثم السردين، وذلك بسبب احتوائهم على عنصر أوميجا 3.



وأشار إلى أن أسعار الفسيخ تبدأ من 150 جنيها للكيلو وحتى 200 جنيه، حيث يختلف سعره حسب حجمه ودرجة الملوحة ونسبة الملح فى السمك.



وبالنسبة للرنجة، أضاف أن سعر الرنجة يبدأ سعرها من 40 جنيها، والسردين المملح البلدى يبدأ من 100 جنيه إلى 130 جنيهًا.