شاهد .. مواصفات وأسعار كيا بيكانتو 2022 في السعودية

أعلن وكيل شركة كيا داخل المملكة العربية السعودية ، عن طرح السيارة الشبابية بيكانتو موديل 2022 ، والتى تاتى من فئة السيارات الهاتشباك ، والتى تعتبر واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بأدائها.

كيا بيكانتو موديل 2022

وتقول شركة الجبر الوكيل الرسمى لشركة كيا بالمملكة العربية السعودية ، ان السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 من أفضل سيارات الهاتشباك التي يمكنك امتلاكها اليوم ، فهي تستهدف بشكل أساسي الشباب والنساء بشكل خاص ، حيث تأتي بتصميم داخلي وخارجي أنيق ، بالإضافة إلى العديد من أنظمة الأمان والتقنيات المتقدمة .

كيا بيكانتو موديل 2022

وتستمد كيا بيكانتو موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر على شكل حرف I ، ويولد المحرك قوة قصوى تبلغ 84 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة ، بالإضافة إلى عزم أقصى يبلغ 121 نيوتن متر عند 4000. دورة في الدقيقة.

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2022 ، بتصميم رياضي حاد ، مع واجهة أمامية مختلفة ، ولمسات من الكروم لشبك وجه النمر ، ومصابيح أمامية جديدة ومصابيح LEDنهارية ، مع شبكة سفلية جديدة ، وغطاء محرك معاد تصميمه بخطوط جانبية تمتد إلى الأسفل مما يعطي السيارة بمظهر رياضي.

كيا بيكانتو موديل 2022

بالاضافة الى عجلات بقياس 14 و 16 بوصة ، و مصابيح خلفية مميزة واكصدام خلفي مع عاكسات ضوئية جديدة وعوادم مزدوجة بتصميم رياضي يضيف طابعًا جماليًا على الواجهة الخلفية.

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة كيا بيكانتو موديل 2022 ، فهى حصلت على تصميم داخلي محدث وأنيق ، والذي يأتي بالعديد من التقنيات المتقدمة وأنظمة الأمان ، حيث تأتي السيارة بلمسات برتقالية أنيقة ، ولون اختياري مقاس 4.2 بوصة. شاشة، وشاشة أخرى تعمل باللمس مقاس 8 بوصات لنظام المعلومات والترفيه ، و نظام ملاحة بميزات اتصال الإنترنت للتحكم في وظائف السيارة المختلفة مثل إغلاق وفتح الأبواب وتكييف الهواء والمزيد عبر تطبيق الهاتف المحمول ، مع تحديثات الهواء عن بُعد للخرائط والبلوتوث الميزات والتحكم الصوتي والمزيد.

كيا بيكانتو موديل 2022

اما عن سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 في المملكة العربية السعودية كالتالي:

- الفئة الأولى وتأتي بسعر 42،900 ريال

- الفئة الثانية وتأتي بسعر 51،800 ريال