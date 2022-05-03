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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. مواصفات وأسعار كيا بيكانتو 2022 في السعودية

كيا بيكانتو موديل
كيا بيكانتو موديل 2022

أعلن وكيل شركة كيا داخل المملكة العربية السعودية ، عن طرح السيارة الشبابية بيكانتو موديل 2022 ، والتى تاتى من فئة السيارات الهاتشباك ، والتى تعتبر واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بأدائها.

كيا بيكانتو موديل 2022 

وتقول شركة الجبر الوكيل الرسمى لشركة كيا بالمملكة العربية السعودية ، ان السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 من أفضل سيارات الهاتشباك التي يمكنك امتلاكها اليوم ، فهي تستهدف بشكل أساسي الشباب والنساء بشكل خاص ، حيث تأتي بتصميم داخلي وخارجي أنيق ، بالإضافة إلى العديد من أنظمة الأمان والتقنيات المتقدمة  .

كيا بيكانتو موديل 2022 

وتستمد كيا بيكانتو موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر على شكل حرف I ، ويولد المحرك قوة قصوى تبلغ 84 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة ، بالإضافة إلى عزم أقصى يبلغ 121 نيوتن متر عند 4000. دورة في الدقيقة.

 

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2022 ، بتصميم رياضي حاد ، مع واجهة أمامية مختلفة ، ولمسات من الكروم لشبك وجه النمر ، ومصابيح أمامية جديدة ومصابيح LEDنهارية ، مع شبكة سفلية جديدة ، وغطاء محرك معاد تصميمه بخطوط جانبية تمتد إلى الأسفل مما يعطي السيارة بمظهر رياضي.

كيا بيكانتو موديل 2022 

بالاضافة الى عجلات بقياس 14 و 16 بوصة ، و مصابيح خلفية مميزة واكصدام خلفي مع عاكسات ضوئية جديدة وعوادم مزدوجة بتصميم رياضي يضيف طابعًا جماليًا على الواجهة الخلفية.

 

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة كيا بيكانتو موديل 2022 ، فهى حصلت على تصميم داخلي محدث وأنيق ، والذي يأتي بالعديد من التقنيات المتقدمة وأنظمة الأمان ، حيث تأتي السيارة بلمسات برتقالية أنيقة ، ولون اختياري مقاس 4.2 بوصة. شاشة،  وشاشة أخرى تعمل باللمس مقاس 8 بوصات لنظام المعلومات والترفيه ، و نظام ملاحة بميزات اتصال الإنترنت للتحكم في وظائف السيارة المختلفة مثل إغلاق وفتح الأبواب وتكييف الهواء والمزيد عبر تطبيق الهاتف المحمول ، مع تحديثات الهواء عن بُعد للخرائط والبلوتوث الميزات والتحكم الصوتي والمزيد.

كيا بيكانتو موديل 2022 

اما عن سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 في المملكة العربية السعودية كالتالي:          

- الفئة الأولى وتأتي بسعر 42،900 ريال

- الفئة الثانية وتأتي بسعر 51،800 ريال

المملكة العربية السعودية السعودية شركة كيا كيا بيكانتو موديل 2022

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