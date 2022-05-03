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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 1120 جنيها.. تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر   في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3-5-2022، بعد أن تراجع أمس الإثنين 4 جنيهات على الأقل في المتوسط لدى محلات الصاغة .

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا 1120 جنيها للبيع و1140 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الذهب  عيار 24 الأعلى فئة نحو 1228 جنيها للبيع و 1303 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى  960 جنيها للبيع و 977 جنيها للشراء .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة  747 جنيها للبيع و  760  جنيها للشراء .


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9120 جنيها للبيع و9280 جنيها للشراء وأوقية الذهب 40.2 ألف جنيه للبيع و 40.3 جنيها للشراء وكيلو الذهب نحو 1.3 مليون جنيه للبيع و 1.325 مليون جنيه للشراء

وبرر خبراء تراجع الذهب بحالة الكساد التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقلة الطلب على المشغولات الذهبية  مقابل ارتفاع حجم المعروض بالأسواق


أسعار مصنعية الذهب والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

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