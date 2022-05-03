مراكز شباب الأقصر تفتح أبوابها لاستقبال الجماهير في أيام عيد الفطر

شهدت اليوم مراكز شباب محافظة الأقصر إقبالا جماهيريا للمشاركة في الاحتفالات الترفيهية المقدمة للجمهور بغرض اضفاء روح البهجة والسرور وخاصة على وجوه الأطفال، وللإستفادة من كافة الخدمات المقدمة للأعضاء والوافدين عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك.



ووجه صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تعليماته لجميع الادارات الفرعية بالتأكيد على استمرار فتح مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لاتاحة الفرصة أمام الجمهور لممارسة الأنشطة الرياضية والترفهية انطلاقا من دور مراكز الشباب في الخدمة المجتمعية.

ياتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوي محافظات الجمهورية لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك،وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

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