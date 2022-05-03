إزالات فى المهد بغرب الأقصر... صور

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز و مدينة ارمنت غرب محافظة الأقصر عن إزالة عددا من حالات التعدي خلال عيد الفطر المبارك.



حيث تم ازالة حالة في المهد بالتعدي علي ارض أملاك دولة علي مساحة ١٥٣ م اعمدة خرسانية مسلحة باسم المواطن م. ح.م. بناحية ابوقليعي قرية السلآم وتمت الإزالة بمعدات الحملة الميكانيكية وسط حالة اعتراض من المخالفين وتم السيطره على الموقف وتنفيذ الازاله و تحرير المحاضر اللازمه واحالة المخالفين للنيابه العامة.



كما تم إزالة تعدى على أرض زراعيه ناحية الرزيقات بحرى حوض الريطى التابعة للاصلاح الزراعي باسم المواطنة ش. ح. ع. المقيمه بذات الناحيه على مساحة ١٠٠م والمخالفة عباره بناء من الطوب الأبيض و المونه السوداء وتمت الازاله حتى سطح الارض وتم تحرير المحاضر اللازمه واحالة المخالفين للنيابه العامه.



كما تم إزالة حالة تعدى على ارض زراعيه عباره عن سمل خرسانى مسلح بطول ٩٠ متر تقريبا والمواطن المخالف يدعى ه. ا. ح. مقيم بارمنت الحيط جسر اندريه .

وأكد عاشور على استمرار حملات إزالة التعديات خلال أيام عيد الفطر دون اى تهاون مع المخالفين.

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