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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 4-5-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 1,320 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,155 جنيها.

ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-5-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-5-2022


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 990 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 770 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  41,052 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 9,240 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,320,000 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب العملات الاجنبية عيار 18 عيار 21 سعر الجرام Finance Real Estate

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