فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودي حادث غرق مركب قبالة سواحل لبنان

واصلت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة بلبنان (اليونيفيل) والدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودي حادث غرق مركب عليه عشرات الأشخاص قبالة سواحل طرابلس شمالي لبنان وذلك لليوم العاشر على التوالي دون التوصل لجميع المفقودين المقدر عددهم بحوالي 25 شخصا.



وأكد الدفاع المدني اللبناني اليوم أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري يستكملون عمليات البحث عن المفقودين الذين كانوا على متن المركب، وينفذون مسحا بحريا وبريا شاملاً انطلاقا من رأس بيروت الى العبدة شمالي البلاد.

وأوضح أن العناصر انقسمت إلى مجموعات لتسيير دوريات مراقبة للتأكد من وجود أي دليل قد يسهم في العثور على المفقودين.



وتكثف قوات الجيش اللبناني من عملها للبحث عن المفقودين بعدما تمكنت من إنقاذ 45 راكبا وانتشال أكثر من 7 جثث وفقا للبيانات الرسمية وتصريحات المسئولين، فيما تجري قيادة الجيش اللبناني تحقيقا في ملابسات الحادث الذي أعلنت الحكومة اللبنانية بسبب الحداد لمدة يوم ونكست في الأعلام حدادا على الضحايا.