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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة 46.9% خلآل شهرى يناير وفبراير 2022

5 دول تستحوذ على صادارت مصر من المواد العازلة بقيمة 3.286 مليون دولار

صادرات مصر
صادرات مصر

استحوذت 5 دول  على صادرات مصر من المواد العازلة  خلآل شهرى يناير وفبراير 2022  بنسبة 46,9 % من اجمالى صادرات القطاع بقيمة 3,286 مليون دولار في مقابل 1,924 مليون دولار فى نفس الفترة من 2021 بنمو 70,8% وهى ”ليبيا،  نيجيريا، الهند، اندونيسيا، فيتنام” . 

وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان مصر صدرت مواد عازلة لنحو 43 دولة، منها  9 دول جديدة يتم التصدير لها لأول مرة وهى ” كندا، هولندا، هونج كونج، بنين، جواتيمالا، قبرص، الكونغو برازافيل، كامبوديا،  لبنان”.

واحتلت ليبيا رأس قائمة الدول المستوردة للمواد العازلة المصرية بقيمة 1,227 مليون دولار في مقابل 469 ألف دولار بنمو 162%،  لتستحوذ على 17,5% من إجمالي قيمة تلك الصادرات.

ونمت صادرات المواد العازلة المصرية إلى فيتنام خلال شهري يناير وفبراير 2022 لتبلغ 365 ألف دولار مقابل 150 ألف دولار خلال نفس الشهرين من 2021 بارتفاع قدره 143%، و للهند بنسبة 133% لتبلغ 442 ألف دولار في مقابل 190 ألف دولار.

وقفزت قيمة صادرات مصر من المواد العازلة لاندونيسيا بنسبة 123% لتبلغ 386 ألف دولار في مقابل 173 ألف دولار، بينما تراجعت لاتحاد نيجيريا بنسبة 8% لتسجل 866 ألف دولار في مقابل 942 ألف دولار.

و ارتفعت صادرات مصر من المواد العازلة خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 15% لتبلغ 7 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار خلال نفس الشهرين من 2021.

صادرات مصر المجلس التصديري لمواد البناء الدول المستوردة المواد العازلة الصناعات المعدنية صادرات القطاع

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