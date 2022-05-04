حازم إيهاب ضابط في مسلسل Moon Knight

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight ظهور الممثل المصري حازم إيهاب بدور ضابط.

وكان قد كشف المخرج محمد دياب عن سبب اختياره لأغاني مسلسل Moon Knight ،من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر.

وكتب محمد دياب :"اختيارات الأغاني ليها معاني في وقتها و حاجات بعدين تتفهم اكتر، زي اغنيه بحلم معاك لنجاة في الحلقة الأولى، معناها بقي أوضح بعد الخامسة."



تحدث الفنان أحمد داش عن ظهوره الخاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كاشفا عن كواليس تواجده في هذا العمل الضخم.

وقال "داش" في تصريحات ل"صدى البلد":" أنا سعيد جدا بتلك التجربة وأقول للمخرج محمد دياب شرفتنا بالخارج واستقبلت ردود فعل قوية جدا، فالكل فخور بوجود ممثل مصري في مارفل".

وتابع": محمد دياب خرج من مدينة الإسماعيلية، وكان له رحلة كفاح، ووصل حاليا للعمل فى أمريكا، ليصبح اسمًا معروفا فى هوليوود".

يذكر أن وصف بعض النقاد المسلسل بأنه المشروع الأكثر رعبا في تاريخ أعمال مارفل، فيما قال آخرين أنها قدم بطلا خارقا بشكل مختلف تماما عما عرض من قبل في أعمال أكبر ستوديوهات إنتاج عالمية، بأسلوب جذاب وممتع.

احتفل المخرج المصري محمد دياب بالعرض الخاص لمسلسل مارفل الجديد Moon Knight، والتقط الصور برفقة أبطاله على السجادة الحمراء في هوليوود منذ أيام.

حضر العرض الخاص بهوليوود أبطال وصناع مسلسل Moon Knight، الذي أقيم في أجواء مبهجة وظهروا جميعا بروح إيجابية قبل بدء عرض العمل رسميا على منصة ديزني بلس.

مسلسل محمد دياب مع مارفل يتكون من 6 حلقات فقط، ويشارك فيه أسماء كبيرة من نجوم هوليوود، وقال في تصريحات سابقة نقلها موقع سكرين رانت، إنه حصل على مهمة إخراج مسلسل Moon Knight بعد عرض تقديمي مكون من 200 صفحة، عرضه على رئيس الشركة كيفن فيجي.

وقال محمد دياب في مقابلة مع مجلة هوليوود ريبورتر، إنه تشارك مع زوجته سارة جوهر في صياغة العرض التقديمي الذي أثار إعجاب رئيس شركة مارفل.