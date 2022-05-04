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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تتألق في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة صيفية، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن روجت الفنانة منة فضالي لمسلسل “افراح ابليس ٢” ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع انستجرام ، و نال إعجاب متابعيها.

 

أفراح إبليس  2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

 

مسلسل “أفراح إبليس” تم تصوير جزء ثالث منه خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه بعد انتهاء الجزء الثاني، المقرر عرضه بشكل يومي على منصة شاهد vip. 

منة فضالي التواصل الاجتماعي انستجرام الفن اطلالة

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