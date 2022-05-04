عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأهب غير مسبوق.. الجيش البيلاروسي ينفذ تفتيشًا مفاجئًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بدأ الجيش البيلاروسي، اليوم الأربعاء، عملية تفتيش غير معلن عنها سابقًا لقوة الرد، حيث خطط لنقل كمية كبيرة من المعدات العسكرية، وفقًا لبيان نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية.

وجاء في البيان “بدأ تفتيش مفاجئ لقوة الرد في القوات المسلحة البيلاروسية، حيث سيتعين على الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية العمل على قضايا الاستعداد والسير إلى مناطق محددة وأداء مهام التدريب القتالي”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن “الغرض من التفتيش هو تقييم جاهزية وقدرة الأفراد على الاستجابة السريعة لحالة الأزمة المحتملة”.

سنبقى على الحياد.. المكسيك ترفض فرض عقوبات ضد روسيا

التجارة الأمريكية : جميع الأدوات متاحة للتصدي لارتفاع التضخم

وبحسب البيان، فإن “الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية ستعمل في مناطق غير مألوفة في بيئة سريعة التغير”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الأربعاء، إن التهديد بشن ضربات صاروخية على البنية التحتية العسكرية والمدنية لأوكرانيا من أراضي جمهورية بيلاروس لا يزال حقيقيًا.

روسيا بيلاروس بيلاروسيا الجيش البيلاروسي الدفاع البيلاروسية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. الكرملين ينفي إعلان بوتين بدء الحرب في أوكرانيا رسميا.. جفاف غير مسبوق يضرب مناطق بإثيوبيا.. الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو

بقوة 3 درجات على ريختر.. هزة أرضية تضرب الجزائر

السعودية: إحباط تهريب760 كيلو حشيش و45.6 طن قات والقبض على 61 متهما

ألمانيا تعلن إنهاء مشاركتها في مهمة أوروبا التدريبية بمالي

طيران ناس السعودية: تذاكر مجانية وتعويض لمن تعثرت رحلاتهم يوم وقفة العيد

الكرملين: لا نقصف مصنع آزوفستال.. ولا تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا

خلال أسابيع.. وزير الدفاع الأمريكي يعلن موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

نائب أوكراني سابق: بدء الاستعدادات لضم غرب أوكرانيا إلى بولندا

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات..اختراق أمني لحراس الملكة إليزابيث.. ناسا ترسل صورا غريبة من الفضاء

رئيس أوكرانيا: لن نقبل اتفاقا يسمح للقوات الروسية بالبقاء في أرض محتلة

الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي

أثارت مخاوف المواطنين..الأطعمة المغشوشة والفاسدة تهدد الصحة العامة..إندومي وكيندر وحواوشي الكرتون الأشهر

تأهب غير مسبوق.. الجيش البيلاروسي ينفذ تفتيشًا مفاجئًا

لمنافسة بورشه كايين.. ستيلانتس تحول ألفا روميو جوليا من السيدان لـSUV كهربائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ