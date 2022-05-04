تأهب غير مسبوق.. الجيش البيلاروسي ينفذ تفتيشًا مفاجئًا

بدأ الجيش البيلاروسي، اليوم الأربعاء، عملية تفتيش غير معلن عنها سابقًا لقوة الرد، حيث خطط لنقل كمية كبيرة من المعدات العسكرية، وفقًا لبيان نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية.

وجاء في البيان “بدأ تفتيش مفاجئ لقوة الرد في القوات المسلحة البيلاروسية، حيث سيتعين على الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية العمل على قضايا الاستعداد والسير إلى مناطق محددة وأداء مهام التدريب القتالي”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن “الغرض من التفتيش هو تقييم جاهزية وقدرة الأفراد على الاستجابة السريعة لحالة الأزمة المحتملة”.

وبحسب البيان، فإن “الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية ستعمل في مناطق غير مألوفة في بيئة سريعة التغير”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الأربعاء، إن التهديد بشن ضربات صاروخية على البنية التحتية العسكرية والمدنية لأوكرانيا من أراضي جمهورية بيلاروس لا يزال حقيقيًا.