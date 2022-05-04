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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن : منفتحون على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، اتجاه بلاده لتسجيل أكبر انخفاض للعجز الفيدرالي في عام واحد في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بايدن: " سنخفض العجز الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار بنهاية هذه السنة المالية، وسنناقش عقوبات "إضافية" محتملة على روسيا مع مجموعة السبع".

وأضاف بايدن: "منفتحون على فرض عقوبات إضافية على روسيا".

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته موقعا لإنتاج صواريخ جافلين المضادة للدروع، الكونجرس بأن يقر "بسرعة" تمويلاً إضافياً بقيمة 33 مليار دولار بهدف زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي.

وقال بايدن من تروي بولاية ألاباما، حيث زار مصنعاً للوكهيد مارتن "نحن بحاجة إلى المزيد من الأموال لضمان استمرار الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة وتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا".

وناشد الرئيس الأمريكي المشرعين الموافقة على هذه الحزمة الإضافية البالغة فيمتها 33 مليار دولار، قائلا "أطلب من الكونجرس التصويت بسرعة على هذا التمويل".

طالب الجيش الروسى الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة لوكهيد مارتن فرض عقوبات جو بايدن

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