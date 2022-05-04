الهند تحترق.. وصول درجة الحرارة إلى 62 لأول مرة منذ 122 عاما

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا ترصد ارتفاع درجات الحرارة في الهند مع بداية الموسم الصيفي إلى مستوى عال، لم تشهده الهند منذ نحو 122 عاما.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال مجموعة صور للأقمار الصناعية، نشرتها علي حسابها الرسمي "فيسبوك"، إن درجات الحرارة في الهند جنونية في بداية الموسم ، حيث سجلت جميع المناطق درجات حرارة تجاوزت 42 درجة، ودرجة حرارة سطح الأرض 62 درجة مئوية، وهو لم تشهده هذه الدرجات منذ 122 عاما.

وأشارت هيئة الأرصاد، أنه بسبب هذا الارتفاع أزداد الطلب علي الطاقة وانخفض مخزون الفحم مما جعل البلاد تعاني أسوأ حالة نقص في الكهرباء منذ أكثر من ست سنوات بالإضافة إلى ذلك اشتعلت الحرائق في الغابات ووصل عدد الحرائق الي 309 حرائق وفقا للتقارير الحكومة الهندية في 27 إبريل.

وتشهد الهند موجات الحر شائعة في الربيع وبداية الصيف خاصة مايو، وهو عادة الشهر الأعلي حرارة، ولكن تستمر الأجواء الحارة من مايو إلى سبتمبر بسبب الرياح الموسمية، ويؤدي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى عدد كبير من الوفيات مثل موجة يونيو 2015 قتلت أكثر من 2000 شخص.

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