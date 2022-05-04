من إيطاليا .. غادة عبد الرازق برفقة أسرتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها وجمهورها صورا بصحبة أسرتها أثناء قضائها إجازة عيد الفطر المبارك فى ايطاليا، وذلك عبر حسابها علي موقع "انستجرام".



وظهرت غادة عبد الرازق، برفقة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير وابنتها روتانا واحفادها ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وقدمت غادة عبد الرزاق أحدث أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.