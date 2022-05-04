عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا المتضرر الوحيد.. الغرب يعترف بفشل الضربة الساحقة لـ روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، في تقرير لها، بأن الاتحاد الأوروبي سيكون هو المتضرر الوحيد من فرض حظر على الطاقة الروسية، حيث لا تزال الأسواق الآسيوية مفتوحة لموسكو.

 

وقال التقرير إن “بروكسل تتوقع أن يوجه حظر توريد كل النفط الروسي إلى أوروبا ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي، ومع ذلك، تواصل روسيا التجارة مع شركائها الشرقيين، وبفضل توسع شبكة النفط. وخطوط انابيب الغاز الى اسيا سترتفع الأرباح بشكل كبير".

 

وأشار التقرير إلى خطوط أنابيب الغاز الروسية الحالية والمستقبلية إلى الصين وشرق آسيا، وبيع النفط إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان.

 

خطة الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “بلومبرج”، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز حظر استيراد النفط الروسي كجزء من حزمة عقوبات جديدة.

 

وقالت إن بروكسل تخطط لاستهداف شركات التأمين لتقويض قدرة موسكو على شحن النفط إلى أي مكان في العالم.

 

ووفقًا لمسؤولين ومسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبرج”، يقترح الاتحاد حظر السفن والشركات الأوروبية من تقديم الخدمات، بما في ذلك التأمين، المرتبطة بنقل النفط والمنتجات الروسية على مستوى العالم.

 

وقالت وسائل الإعلام إنه بدون هذا التأمين، سيتعين على روسيا وعملائها إيجاد بدائل للمخاطر بما في ذلك التسربات النفطية والحوادث في البحر.

بعد قرارات أوروبا.. الخزانة الأمريكية تحذر من ارتفاع أسعار النفط العالمية

بلومبرج : الاتحاد الأوروبي يقترح حظر نقل النفط والمنتجات الروسية عالميًا

وتأتي إجراءات التأمين على رأس خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسي والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام.

 

واقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، تشمل حظرا على النفط الروسي. 

 

ووفقًا لمصادر “رويترز”، فإنه من المقرر أن يدخل حظر النفط حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، دون إلغاء تدريجي، لكل من السوق الفوري والعقود الحالية.

 

من جانبه، حذر الكرملين من أن فرض حظر على استيراد النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي “سيضر بالجميع”.

الاتحاد الأوروبي روسيا الصين باكستان النفط الغاز الطبيعى اليابان كوريا الجنوبية اسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

الجرام بـ 1155 جنيها.. أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

الهند تحترق.. وصول درجة الحرارة إلى 62 لأول مرة منذ 122 عاما

لو فيجارو: الوضع في أوكرانيا أضر بـ هيمنة الدولار الأمريكي على العالم

موضوعات متعلقة

الدفاع الروسية تعلن تدمير مئات المعدات العسكرية.. وقتل 310 جنود أوكرانيين

موسكو: يجب أن تعترف أوكرانيا بعودة القرم إلى روسيا..واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

كارثة كبري.. مقتل 600 شخص في قصف روسيا لمسرح ماريوبول

تهديد روسي من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

اضطرابات اقتصادية خطيرة.. بريطانيا تستعد لرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

الرئاسة الأوكرانية : القوات الروسية دخلت مصنع آزوفستال بـ ماريوبول

البنتاجون: روسيا تنفذ 50 غارة جوية يوميا على أوكرانيا

وفيات غامضة على متنها .. بحارة أمريكيون يغادرون حاملة الطائرات "جورج واشنطن"

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلن دفع المؤسسات التجارية والحكومية رسوما مقابل تغريدات تويتر "فيديوجراف"

لماذا صيام الست من شوال ؟ .. 4 فوائد يعقلها الكثيرون

محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع في مزاد علني بالمدن الجديدة |تفاصيل

قطع المياه عن مدينة المراغة بعد قليل لمدة 7 ساعات

تقدمت 90 مركزًا .. مصر بالمرتبة 28 عالميًّا في جودة الطرق

حبوب القهوة .. التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بـ6 خطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة|فيديو

مخطوطات يهودية .. ضبطية كبرى بمطار القاهرة| صور

دمى وعرائس مرعبة تغطي شاطئ الساحل بالمكسيك منذ سنوات

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

اﻟﻤﺰﻳﺪ