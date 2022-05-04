أوروبا المتضرر الوحيد.. الغرب يعترف بفشل الضربة الساحقة لـ روسيا

أفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، في تقرير لها، بأن الاتحاد الأوروبي سيكون هو المتضرر الوحيد من فرض حظر على الطاقة الروسية، حيث لا تزال الأسواق الآسيوية مفتوحة لموسكو.

وقال التقرير إن “بروكسل تتوقع أن يوجه حظر توريد كل النفط الروسي إلى أوروبا ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي، ومع ذلك، تواصل روسيا التجارة مع شركائها الشرقيين، وبفضل توسع شبكة النفط. وخطوط انابيب الغاز الى اسيا سترتفع الأرباح بشكل كبير".

وأشار التقرير إلى خطوط أنابيب الغاز الروسية الحالية والمستقبلية إلى الصين وشرق آسيا، وبيع النفط إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان.

خطة الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “بلومبرج”، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز حظر استيراد النفط الروسي كجزء من حزمة عقوبات جديدة.

وقالت إن بروكسل تخطط لاستهداف شركات التأمين لتقويض قدرة موسكو على شحن النفط إلى أي مكان في العالم.

ووفقًا لمسؤولين ومسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبرج”، يقترح الاتحاد حظر السفن والشركات الأوروبية من تقديم الخدمات، بما في ذلك التأمين، المرتبطة بنقل النفط والمنتجات الروسية على مستوى العالم.

وقالت وسائل الإعلام إنه بدون هذا التأمين، سيتعين على روسيا وعملائها إيجاد بدائل للمخاطر بما في ذلك التسربات النفطية والحوادث في البحر.

وتأتي إجراءات التأمين على رأس خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسي والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام.

واقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، تشمل حظرا على النفط الروسي.

ووفقًا لمصادر “رويترز”، فإنه من المقرر أن يدخل حظر النفط حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، دون إلغاء تدريجي، لكل من السوق الفوري والعقود الحالية.

من جانبه، حذر الكرملين من أن فرض حظر على استيراد النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي “سيضر بالجميع”.