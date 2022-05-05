رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفد الكنيسة الإنجيلية برئاسة القس محروس كرم، راعي الكنيسة، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و جمال سيد، أمين عام الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بوفد الكنيسة، معبرا عن سعادته بالزيارة التي تعبر عن مدى عمق المحبة التي تجمع بين نسيج الأمة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بالأمن والاستقرار والرخاء.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع الشعب المصري.

وتضمن اللقاء أيضًا الحديث حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين، في مجال خدمة المجتمع، وما تقوم به الجامعة من إنجازات في مجال العلوم والبحوث، والعمل على تطويرها، لسد احتياجات أبنائنا طلبة الوجه القبلي في كافة الكليات، والمشروعات الجامعية الجديدة بمدينة طيبة.

ضم وفد الكنيسة: الشيخ سمير لبيب، والشيخ فليمون رمزي، والشيخ رجائي رمزي، ومرثا محروس، مديرة مدرسة السلام عربي، وباخوم يحيى محامي بالكنيسة.

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