سهلة و شهية.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالمايونيز

سلطة الرنجة بالمايونيز من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة الرنجة بالمايونيز في البيت بمذاق لذيذ ولا يقاوم.

مقادير سلطة الرنجة بالمايونيز



رنجة مكعبات

٤ بصل أحمر مكعبات

٤ طماطم مكعبات

٤ فلفل اخضر حار حلقات

نصف كوب عصير ليمون

كوب طحينة

٣ ملعقة كبيرة مايونيز

ربع كوب زيت

شطة

كمون

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالمايونيز

فى بولة نضع كل المكونات ماعدا الرنجة ونقلب جيدا

ثم نضيف الرنجة المخلية المكعبات ونقلب

ثم تقدم وصحتين وهنا