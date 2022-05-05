شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ساهرا لها، مساء أمس الأربعاء 4 مايو، على مسرح الاتحاد أرينا، في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن ليالى ياس، وذلك تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، خلال الحفل باقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها جمهورها بالإمارات العربية المتحدة.

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب لصدى البلد حقيقة حملها بعد ظهورها منتفخة البطن في أحد الأفراح .

وقال المصدر إن حمل شيرين شائعة سخيفة؛ مؤكدا أنها ستعود بقوة خلال الأيام المقبلة في عملها الفني وستعود كما كانت عليه من قبل ".

شائعة حمل شيرين عبد الوهاب

أحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد حفل الزفاف التي أحيته ليلة الخميس 17 مارس، في قصر البارون.

ودخل جمهور شيرين عبد الوهاب، في عدة تساؤلات بعد حفل الزفاف، ليس بسبب عفويتها مع العروسين فقط، ولكن بسبب ظهورها ببطن ممتلئة، ما جعل البعض يتساءل حول حقيقة حملها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب، لاسيما، وأنهما منفصلان منذ فترة قليلة.

شيرين عبد الوهاب في حفل زفاف

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل زفاف في قصر البارون، ليلة الخميس 17 مارس، وأحدث هذا العرس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب عفوية المطربة.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في حفل الزفاف مندمجة لحد كبير مع العروسين، وأظهر العريس حبه الجارف للفنانة، فترك العروس وصار يرقص ويحتضن المطربة بشكل عفوي.

وتألقت شيرين عبد الوهاب، في حفل الزفاف، بشكل انعكس من حالتها المزاجية العالية، ما جعل الحضور يهتف باسمها، فردت عليهم قائلة: «شيرين ايه بقى.. ما عرفتش تحمي نفسيها».

بسبب رد شيرين عبد الوهاب، السابق دخل جمهور شيرين في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن علاقة طليقها الفنان حسام حبيب، بما قالته، وماذا فعل معها وجعلها لا تقدر على حماية نفسها منه.

سبب انتفاخ بطن شيرين عبد الوهاب

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الرد علي استفسارات و أسئلة جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حيث قامت أحدي المتابعين بسؤالها "هو انت حامل بجد".

وجاء رد شيرين عبد الوهاب كالآتي : ليس صحيحا و انا شرحت قبل كدة في مداخلة اسباب انتفاخ المعدة عندي فهو لية علاقة ببكتيريا و القولون العصبي .