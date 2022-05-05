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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تتصدر الترند.. ومغردون: ربنا يعوضك بالأحسن

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر  هاشتاج # ياسمين صبري  و جاء ذلك بعد انفصالها  رسميا عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

و تصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا و جاءت التعليقات كالآتي :

وقام كل من الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بحذف جميع الصور التي كانت تجمعهما بعد الانفصال رسميا.

 

وقالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد إن الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام .

 

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطبتهما رسمياً.

 

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