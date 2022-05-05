أرخص سيارة تويوتا مستعملة تبدأ من 15 ألف ريال في السعودية.. صور

تعتبر شركة تويوتا اليابانية واحدة من اكبر الشركات في السوق السعودي للسيارات، حيث تقدم الشركة سنوياً باقة من أقوى الطرازات المتنوعة، وبفضلها حققت شعبية جارفة في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة ومنطقة الخليج العربي بصفة عامة.

وبسبب ارتفاع الأسعار الكبير مؤخراً في السوق السعودي للسيارات بسبب العديد من الازمات الاقتصادية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، اصبح العديد من الناس يبحثون عن خيارات اكثر اقتصادية، وتعتبر السيارات المستعملة احد افضل تلك الحلول.

ارخص سيارة تويوتا مستعملة تبدأ من ١٥ الف ريال في السعودية

ارخص سيارة تويوتا مستعملة تبدأ من ١٥ الف ريال في السعودية

سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 هي واحدة من اشهر سيارات طراز كورولا على الاطلاق حيث حققت نسبة عالية من المبيعات منذ صدورها ورغم مرور 12 عاماً الا انها حتى لآن مازالت تحتفظ بريقها ولمعانها.

تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2010 من السيارات المدمجة غير المكلفة، إذ تم بيع ما يزيد عن ثلاثين مليون سيارة في ما يقارب 140 دولة في أنحاء العالم، ويتميز هذا الإصدار بعدد من معدات السلامة القياسية، وهي من السيارات ذات القيادة السهلة، ويتوفر فيها عدد من المزايا الاختيارية

ارخص سيارة تويوتا مستعملة تبدأ من ١٥ الف ريال في السعودية

تعتمد كافة طرز تويوتا كورولا 2010 بمحرك أربعة سلندر سعة 1.8 لتر وقوة 132 حصاناً باستثناء طراز XRS، وهو محرك ذو تسارع يدور بمعدل يصل الى حوالي 6000 دورة في الدقيقة، ويأتي هذا المحرك مزوداً بناقل حركة يدوي بخمسة سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات.

يتميز طراز XRS بمحرك Scion Xb أربعة سلندر سعة 2.4 لتر وقوة 158 حصاناً المزود بناقل حركة أوتوماتيكي بخمسة سرعات أو ناقل حركة يدوي بخمسة سرعات، يبدأ تسارع هذا المحرك من 0 إلى 96كم خلال ثمانية ثواني فقط، وهو من المحركات الموفرة لاستهلاك الوقود بشكل مميز، ويؤمن هذا المحرك عزم دوران يصل إلى 4400 دورة/ الدقيقة الواحدة.

يبدأ سعر سيارة تويوتا كورولا S بسعر 15 الف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.