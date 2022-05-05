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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا: أوروبا ليست مستعدة لحظر إمدادات الغاز الروسي

صدى البلد

 أكد رئيس شركة النفط والغاز النمساوية OMV، ألفريد شتيرن أن أوروبا ليست مستعدة لفرض حظر على إمدادات الغاز من روسيا، وأن وقف الإمدادات ستكون له تداعيات كبيرة على الصناعة والاقتصاد.
وقال شتيرن- في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس - : "لا أعتقد أننا اليوم جاهزون لفرض حظر، ما لم نكن مستعدين لمواجهة العواقب. هناك أمر يجب فهمه بوضوح، وهو أن توفير الغاز لنا لا يتم من خلال إنتاجه محليا في أوروبا، ولكن من خلال التوريدات من روسيا".
واعتبر رئيس شركة النفط والغاز النمساوية أن وقف الإمدادات ستترتب عليه عواقب واسعة النطاق على الصناعة والاقتصاد .
وأضاف: "هناك قانون لإدارة الطاقة من شأنه أن يزود المنازل بالتدفئة. وتستهلك الأسر في المتوسط ​​حوالي 20% من الغاز سنويا، ونحتاج إلى حوالي 35% لإنتاج الطاقة وحوالي 40% لتلبية احتياجات الصناعة. نريد الحفاظ على نشاطنا الاقتصادي، لكن هذا لن يكون ممكنا بشكل كامل (في حال حظر الإمدادات من روسيا)".
وطالبت روسيا عملاءها الأوروبيين بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي، وقطعت موسكو - الأسبوع الماضي - الإمدادات عن بولندا وبلغاريا. 
وعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي- الإثنين الماضي- اجتماعا في بروكسل لمناقشة الرد المشترك على قرار روسيا قطع إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، وركزت المحادثات على أفضل السبل لضمان أمن الطاقة لأوروبا، وسط تصاعد الضغط لإيجاد إمدادات بديلة.

 

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