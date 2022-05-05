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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تشغيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالمطارات تجريبيا منتصف مايو وإلزاميًا أول أكتوبر

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية والجوية، على نحو يُسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وقال الوزير: “نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من ٣٢ ألف شركة، و٨٣ ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، وهذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانئ الجوية فى منتصف مايو ٢٠٢٢، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢”.

ووجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg.

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من جانبها، قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك: “مستمرون في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قبل التشغيل التجريبي بالموانئ الجوية منتصف مايو الحالي”.

وأكدت أنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات «الفاعل الاقتصادي المعتمد» للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيًا، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ فى إطار حرصهم على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.

وأضافت أنه تم تخصيص أماكن بالمراكز اللوجستية لممثلي الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الإلكتروني للتيسير على المتعاملين، وسرعة الحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني بشكل فوري.

فيما قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم التنسيق مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي بشكل دوري قبل الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الشحنات الجوية، من أجل شرح كل تفاصيل وخطوات التعامل مع المنظومة الجديدة، كما تم إرسال دورة الإجراءات الخاصة بنظام «ACI» الجوي لشركات الطيران، لمراجعتها وإرسال أي ملاحظات بشأنها.

وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع المستوردين ووكلائهم والمجالس التصديرية من أجل شرح خطوات التسجيل والانضمام لنظام «ACI»، وإرسال خطابات لكل المتعاملين مع المنظومة الجمركية عبر الخطوط الجوية غير المسجلين على منصة «نافذة» للتسجيل قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي.

وأضاف أنه في إطار حرص المصلحة على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المتعاملين مع  منظومة «ACI»، تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات على مدار ٢٤ ساعة عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريد الإلكترونى: «[email protected]» حول منظومة «ACI» بالموانئ البحرية أو الجوية. 

وتابع: “تلقينا أكثر من ٣٥ ألف استفسار لمجتمع الأعمال حول نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ بدء تطبيقه بالموانئ البحرية وحتى الآن، وتم الرد عليها بشكل فوري”.
 

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