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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكتشاف أثري جديد بسوهاج يشمل نقطة تفتيش ومعبد

إكتشاف أثري بسوهاج
إكتشاف أثري بسوهاج

قال الدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا، إنه تم اكتشاف أثري جديد بسوهاج وهي نقطة تفتيش ومعبد يعود للعصر البطلمي، حيث أن موقع نقطة التفتيش يعتبر مميزا جدا، بوقوعه على ثنية من النيل متخذة شكل زاوية قائمة.

وأضاف "عبد البديع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المكان كان عبقري جدا للمصري القديم واتخاذه لمراقبة حركة الملاحة النهرية الأتية أو الخارجة من سوهاج .

وتابع أنه عندما كان يتم العمل فى الحفائر كانت السفن تتوقف فى عرض النيل ومحاولة أخذهم لقطات للجبل لأنه مميز جدا، ومن أجل ذلك قام المصري القديم باختياره، حيث أن الحجر الخاص بهذا الجبل كان مناسبا جدا لإنشاء محاجر للمعبد.

وأشار إلى أن كل كشف أثري بمصر يكون له صداه عالميا أكثر من محليا، متابعا أنه أثناء جائحة كورونا وما يحدث الأن فى العالم تكون السياحة إلى حد ما وافدة إلى مصر ويجدونها ملاذ أمن لتقضية فترات أجازاتهم.

كشف أثري بمصر جائحة كورونا نقطة تفتيش معبد حركة الملاحة النهرية

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