اليوم .. ختام الموسم المحلي لكرة اليد بمواجهة الزمالك وسبورتنج والأهلي والأولمبي

يختتم الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الخميس الموافق 5 مايو مباريات مسابقات الموسم الرياضي المحلي لعام 2021/2022 بإقامة مباراتين بالصالة المغطاة بنادي السادس من أكتوبر.

حيث يلتقي نادي سبورتنج مع نادي الزمالك بنهائي دوري فرق المرابط مواليد 2004 في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ثم تنطلق المباراة الختامية للموسم في تمام الساعة السادسة مساءًا، حيث يواجه نادي الأهلي نظيره نادي الأوليمبي في نهائي بطولة الجمهورية لفرق الناشئات مواليد 2006.

وأقيم يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو مباراة دور النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس مصر لفرق الشباب مواليد 2002، حيث توج نادي البنك الأهلي بالميدالية الذهبية بعد فوزه على الطيران بنتيجة 25-23، كما جاء سبورتنج في المركز الثالث بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 36-33.