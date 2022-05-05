مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

قال أحمد الجندي مخرج مسلسل الكبير أوي 6 إن المسلسل عندما نشأت فكرته لأول مرة كان هناك تحمس تجاه الفكرة كونها نوعا جديدا من "الميديا".

نجوم الكبير أوي 6

وأضاف مخرج مسلسل الكبير أوي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون تي، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، واستضاف نجوم مسلسل الكبير أوي 6 : "صحيح وقتها اشتغلت مع الفنان أحمد مكي كتير لكن دي كانت المرة الأولى نشتغل فيها في مسلسل كوميدي، وكان كل ده جديد نسبيًا، رغم وجود محاولات كثيرة في هذا الخصوص".

وللمزيد حول حلقة نجوم الكبير أوي 6 وحديث رحمة أحمد "مربوحة" و"نفادي" و"العترة" وبقية أبطال مسلسل الكبير اوي 6 مع لميس الحديدي شاهد الفيديوجراف التالي: