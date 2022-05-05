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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فريق أستون مارتن: سوء حظنا في فورمولا 1 بسبب سيارة AMR22

لانس سترول في الفورمولا
لانس سترول في الفورمولا 1

 

أصاب سوء الحظ  كلا من سيباستيان فيتيل و لانس سترول سائقي فريق "أستون مارتن" في الفورمولا 1 الموسم الحالي، حيث تعرضا لحوادث كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في سباق الجائزة الكبرى الأسترالية ، حين ضرب الألماني الحواجز في كل من وقت التدريب والسباق.

 

نجح  أستون مارتن  فيما بعد في اجتياز حلبة إيمولا و جائزة رومانيا الكبرى بدون خسائر أو أي دراما كبيرة ، حيث أنهى كلا السائقين النقاط ، بمساعدة فريقها للتغلب على مشاكل السيارة AMR22، ومع ذلك ، تظل السيارة في حاجة إلى مزيد من التحديثات وإعادة الضبط خلال الجولات الأخرى.

 

وفقا لموقع “موتور وان”، قال مايك كراك رئيس فريق  أستون مارتن  في سباق الفورمولا 1 موسم 2022 أنه بالفعل السيارة تعاني من مشاكل وهي السبب في تراجع أداء الفريق : "لدينا ثلاث نقاط رئيسية نعمل عليها، أحدهما خاصة بالديناميكية الهوائية، والعنصر الثاني هو وزن السيارة ، وهو مهم جدًا أيضًا. والثالث هو كيف يمكننا تقديم تجربة قيادة واستجابة أفضل للسائقين وهذا يعني إعادة ضبط في نظام التعليق ، وتعزيز التوجيه أي صيانة شاملة للسيارة، نحتاج إلى منح السائقين إحساسًا أفضل بقدرتهم على توجيه السيارة، حتى يتمكنوا من استخلاص المزيد من قوتها"

 

واستطرد قائلا "هذا هو السبب أننا تعرضنا للعديد من الحوادث في مسارات مختلفة ، على سبيل المثال في حلبة ملبورن ، عندما نقول أن سائقينا قد تعطلوا كثيرًا ، هذا ليس طبيعيًا خاصة مع سائقين بهذه الجودة، لذلك أعتقد أننا قطعنا خطوة صغيرة بالفعل لجلب بعض التعديلات اللازمة قبل سباق حلبة إيمولا ونتطلع إلى تقديم المزيد."

 

بسؤاله عن قدرات السائقين، قال "كراك" "في رأيي سائقًا مثل سيباستيان لا ينبغي أن يتسابق على على المركز الـ 18  أو 16. أعتقد أنه بعد نهاية هذا الأسبوع ، ربما يكون لديه المزيد من الشغف ومتعة القيادة، ولكن الأمر مرهون بمنحه سيارة مناسبة ليتمكن من القيام بما هو قادرا عليه، شخص في مستواه قادرا على الكثير"

سيباستيان فيتيل لانس سترول استون مارتن الفورمولا 1 AMR22 إيمولا جائزة رومانيا الكبرى ملبورن

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