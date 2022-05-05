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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطلق عرضا للصوت والضوء..

سفارة مصر في لشبونة تحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون

مقر السفارة المصرية
مقر السفارة المصرية في لشبونة

قامت السفارة المصرية في لشبونة بالتعاون مع شركة OCUBO البرتغالية بإطلاق عرض صوت وضوء في متحف المياه بالعاصمة البرتغالية لشبونة بعنوان "Mysterious Egypt" "Misterioso Egito" في إطار الاحتفال بمرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون. 

 

ويتناول الحضارة المصرية القديمة عبر الأزمنة بداية من عصر مينا وتوحيد مصر مروراً بعصر بناء الأهرامات وحتى اكتشاف حجر رشيد ومقبرة الملك توت عنخ آمون عام ١٩٢٢.

 

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة عروض احترافية مخطط لها من السفارة بالتعاون مع شركة OCUBO البرتغالية على مدار عام ٢٠٢٢ لتتناول الحضارة المصرية القديمة، وذلك لتعريف المجتمع البرتغالي بها وجذب المزيد من سائحي البرتغال إلى المقاصد السياحية المصرية.

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