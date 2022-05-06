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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على أعراض ومخاطر مرض الأوعية الدموية الصغيرة

صدى البلد

أمراض الأوعية الدموية في معظمها خطيرة للغاية لأن تلك الأوعية يتوقف عليها نقل الدم المحمل بالأكسجين لجميع أعضاء جسم الإنسان.
وأوضح الدكتور وليد الدالي استاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري بجامعة القاهرة، إن مرض الأوعية الدموية الصغيرة هو مرد شائع الحدوث ويسبب لنا العديد من الأعراض التي قد تؤثر بالسلب على صحتنا، لافتاً إلي انه حالة يتوقف من خلالها عمل جدران الشرايين الصغيرة للقلب مما يقلل تدفق الدم المحمل بالأكسجين الي القلب فتحدث العديد من الأعراض وربما تصل إلي الإصابة بالذبحة الصدرية.


وأشار الدكتور وليد الدالي إن مرض الأوعية الدموية الصغيرة يطلق عليه مسميات عديدة منها مرض الأوعية الدموية التاجية والخلل الغشائي للأوعية الدموية، لافتاً إن صعوبة هذا المرض تكمن في اكتشافه لأن هذا الأمر صعب للغاية على الرغم من أكتشاف وجود مرض ما في القلب لكن بسبب صغر تلك الأوعية الدموية فمن الصعب اكتشافه.


وأكد الدكتور وليد الدالي إن مرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضه للإصابة بمرض الأوعية الدموية الصغيرة خاصة النساء، وهذا ما تم إثباته وفقاً للعديد من الدراسات والأبحاث.


واشار الدكتور وليد الدالي إن هناك أعراض للإصابة بمرض الأوعية الدموية الصغيرة أو الدقيقة منها الشعور بعدم الأرتياح في الصدر وألم بالصدر والذبحة الصدرية وقد يزيد هذا الشعور مع المجهود الزائد، أيضا قد يشعر المريض بألم في الذراع اليسرى أو الرقبة أو الظهر أو البطن يصاحبه ألم في الصدر، وقد يحدث ايضا ضيق في النفس، واحيانا شعور بالتعب والإنهاك وعدم القدرة على ممارسة اي نشاط.

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