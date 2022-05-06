سعر ومواصفات أودي RS 3 موديل 2022.. صور

ستكشف العلامة التجارية الألمانية الفاخرة "اودي" قريباً عن احدث اصداراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تصل RS 3 إلى الوكلاء في الصيف، وسيبدأ وسيبدأ سعرها بأقل من 60.000 دولار.

سعر ومواصفات اودي RS 3 موديل 2022

ستأتي جميع طرازات RS 3 بنفس الشاحن التوربيني بسعة 2.5 لتر وخمس لترات، مما ينتج عنه قوة 401 حصان (299 كيلوواط). للتسجيل، ولا تزال القوة تنتقل إلى العجلات الأربع من خلال علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات، يكفي إرسال سيارة السيدان إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط.

سعر ومواصفات اودي RS 3 موديل 2022

ستقدم اودي اللون الأخضر اللامع بدون مصاريف شحن، ويعتبر هو اللون الوحيد الذي تقدمه أودي بدون رسوم شحن، وتشمل الخيارات الأخرى حزمة RS Technology مقابل 2750 دولارًا، والتي تمنح بعض العناصر البارزة بما في ذلك شاشة العرض، والملاحة، واستريو Bang & Olufsen الذي تمت ترقيته، واشتراكًا لمدة ستة أشهر في Audi Connect.

سعر ومواصفات اودي RS 3 موديل 2022

تضيف حزمة Dynamic Plus التي تبلغ تكلفتها 5500 دولار مكابح أمامية من السيراميك وغطاء محرك كربوني وعثرة في محدد السرعة تصل إلى 180 ميلاً في الساعة، ويتوفر المزيد من ألياف الكربون في حزمة الكربون، مما يضيف المواد إلى المرايا الجانبية وتطعيمات العتبات الجانبية والجناح، وعناصر متنوعة أخرى مثل Audi Side Assist مع تنبيه حركة المرور ونظام العادم الرياضي يصل المجموع الكلي الى 76.245 دولارًا.

سعر ومواصفات اودي RS 3 موديل 2022

تقدم أودي أيضًا عددًا قليلاً من الباقات المتوفرة فقط باللون الأخضر الخارجي، حيث يتضمن ذلك حزمة Black Optic Plus وحزمة RS Design باللون الأخضر، لكن Kyalami Green RS 3 مع كل خيار محدد لا يزال ليس بقدر اختيار شيء مع وظيفة طلاء مخصصة، ويصل إجمالي هذه العناصر المحددة الى 74.595 دولار.

سعر ومواصفات اودي RS 3 موديل 2022

تأتي السيارة من الخارج بعجلات قياس 19 بوصة قياسية، وكذلك نظام تعليق رياضي، وسيتواجد في الداخل قمرة قيادة رقمية بالكامل مع شاشة عرض مقاس 12.3 بوصة، وشاشة مركزية مقاس 10.1 بوصة، والعديد من أوضاع القيادة لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة.