النفط الكويتي يواصل الارتفاع ليبلغ 115.92 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.04 دولار ليبلغ 115.92 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس، مقابل 113.88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً لتبلغ عند التسوية 110.90 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتاً ليبلغ 108.26 دولار.

وكان قد أعلن بنك الكويت المركزي، في وقت سابق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.

وصرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو 2022.

ويأتي قرار البنك المركزي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.