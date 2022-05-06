عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشال جثثي شقيقين غرقا في بحيرة قارون

الإنقاذ النهري أثناء
الإنقاذ النهري أثناء البحث عن الجثتين

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمديريتى أمن الفيوم والجيز، بعد 24 ساعة من غرق الشقيقين في بحيرة قارون أثناء السباحة من انتشال جثتيهما.


تعود الواقعة، عندما قام الشقيقين بالنزول في بحيرة قارون أمس، للاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة، وقاما بالتسابق مع بعضهم إلي أعماق البحيرة وعند العودة إلي الشاطئ جاءت لأحدهم شد عضلي في الساق وحاول أخيه إنقاذ وعدم غرقه وبسبب قوة وشدة الأمواج ماتا غرقا، وهما شقيقين، في العقدين الأول والثاني من العمر، يبلغ "علي"، 24 سنة، و"محمد" 14 سنة، يقيمان في دار السلام بقرية قارون، التابعة لمركز يوسف الصديق .

https://fb.watch/cQNRyxuEKY/


تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم اخطار من العميد محمود أبو بكر مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من الإنقاذ النهري بغرق شقيقين في بحيرة قارون أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجه الحرار والاختفال برابع ايام العيد الفطر المبارك

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية الازمه حيال الواقعة والعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.

 

ياوجع قلب أمهم.. غرق شقيقين ببحيرة قارون في الفيوم| تفاصيل

 

الفيوم انتشال الشقيقيين غرقا بحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

الدولار يتجه لأعلى مستوياته في 20 عامًا وسط اضطراب بالأسواق العالمية

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

ترشيحاتنا

الطيار المصري خط أحمر.. رابطة الخطوط الجوية ترد على مزاعم التقرير الفرنسي

الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز تكشف خطتها للإطاحة بـ تسلا من الصدارة

سينما العيد.. أحمد حلمي يحقق 6 مليون جنيه إيرادات والسقا يقارب 4 مليون

بعد إثارة ليفربول الجدل.. محمد صلاح يظهر بقميص الموسم الجديد | شاهد

حالته حرجة للغاية.. نقل والد الفنان محسن منصور إلى العناية المركزة

75 ألف مصري وأجنبي زاروا الأهرامات وأبو الهول في إجازة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

ضحايا وغرقى.. حوادث أسبوع العيد تدمي القلوب

لعبة الموت| تفاصيل سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر.. فيديو جراف

سمعت مهرجانات كتير.. أحمد صفوت يكشف سر نجاحه في مسلسل المشوار

من الحب ما قتل.. قصة دينا وكريم من الخطوبة حتى الموت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ