انتشال جثثي شقيقين غرقا في بحيرة قارون

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمديريتى أمن الفيوم والجيز، بعد 24 ساعة من غرق الشقيقين في بحيرة قارون أثناء السباحة من انتشال جثتيهما.



تعود الواقعة، عندما قام الشقيقين بالنزول في بحيرة قارون أمس، للاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة، وقاما بالتسابق مع بعضهم إلي أعماق البحيرة وعند العودة إلي الشاطئ جاءت لأحدهم شد عضلي في الساق وحاول أخيه إنقاذ وعدم غرقه وبسبب قوة وشدة الأمواج ماتا غرقا، وهما شقيقين، في العقدين الأول والثاني من العمر، يبلغ "علي"، 24 سنة، و"محمد" 14 سنة، يقيمان في دار السلام بقرية قارون، التابعة لمركز يوسف الصديق .

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تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم اخطار من العميد محمود أبو بكر مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من الإنقاذ النهري بغرق شقيقين في بحيرة قارون أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجه الحرار والاختفال برابع ايام العيد الفطر المبارك

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية الازمه حيال الواقعة والعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.