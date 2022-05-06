ملك الأردن يلتقي اثنين من القيادات العسكرية الأمريكية

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في تامبا بولاية فلوريدا.

كما التقى الملك عبدالله الثاني مع قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول ريتشارد كلارك في تامبا بولاية فلوريدا.

وكان - في الثامن والعشرين من أبريل الماضي - قد غادر الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، أرض الوطن، في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني؛ ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.