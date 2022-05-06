برلمانى : شروط نجاح الحوار الوطني شكله وأطرافه ومناخه | فيديو

حدد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عدة شروط تحقيقها يعنى نجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح ضياء الدين داوود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الحوار السياسي والوطني يهدف لإيجاد حالة من السيولة السياسية، وشروط نجاحه شكل الحوار وأطرافه واجندته والمناخ الذي سيمارس فيه.

أجندة مؤقتة

وقال داوود أنه لا يجب أن يكون الحوار مؤقت على أجندة مؤقتة أو على موضوع واحد إنما يجب أن يكون هناك حوارا سياسيا مفتوحا.

وأكد النائب أن أحد مهام البناء الدستوري إقامة عملية سياسية الذي يعمل وحدة وسلامة جبهة داخلية ويوجب الشكل الديمقراطي التعددي لكي يكون هناك مباراة بين الأفكار.

وشدد على ضرورة أن تكون مناقشة الأزمة الاقتصادية أولوية على طاولة الحوار السياسي.