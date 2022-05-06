عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء أمريكيون يحددون علامات بالدم قد تتنبأ بالانتحار بين مرضى الاكتئاب الشديد

الإكتئاب
الإكتئاب

 تمكن فريق من العلماء فى جامعة "كاليفورنيا" من تطوير طريقة لتحديد المؤشرات الحيوية في الدم التي يمكن أن تتنبأ بخطر الإنتحار لمرضى إضطراب الإكتئاب الشديد (MDD).

وفي الدراسة الحالية، استخدم الفريق البحثي بيانات مسجلة من عينات دم محفوظة بالإضافة إلى بيانات التعبير الجيني من عينات مأخوذة من دماغ نفس المرضي.. تم تضمين الأشخاص الذين ليس لديهم تشخيص نفسي (جميع حالات الانتحار)، وأشخاص مصابين بالإكتئاب الشديد ماتوا إنتحارًا، أو لأسباب طبيعية في الدراسة.

وعقب تحليل البيانات المأخوذة من عينات الدم والدماغ من ضحايا الإنتحار، ووجد الباحثون تغيرات في التعبير الجيني في الإستجابة للضغط، بما في ذلك استقلاب مادة "البوليامين"، وإيقاع الساعة البيولوجية، وعدم انتظام المناعة، وصيانة التيلومير (التسلسل الجيني).. بالإضافة إلى تحديد الأفراد الأكثر عرضة للإنتحار، يقول الفريق إن النتائج يمكن أن تساعد الباحثين على فهم التغيرات الجزيئية في ضحايا الإنتحار.. ويعد الإنتحار مشكلة صحية عامة عالمية خطيرة حيث يتسبب في وفاة ما يقرب من 800 ألف شخص سنويًا.

وفي الولايات المتحدة وحدها، زادت معدلات الإنتحار بأكثر من 35% خلال العشرين عامًا الماضية، مع أكثر من 48,000 في العام الماضي فقط..

وشدد العلماء على أنه على الرغم من فوائد إستراتيجيات الوقاية من الإنتحار والأدوية الحالية، إلا أنه لم توقف الزيادة في الوفيات الذاتية.. كما أن العديد من الأفراد لا يفصح عن نواياهم الإنتحارية على الرغم من الإتصال المتكرر بإخصائى الرعاية الصحية.. ما يقدر بنحو 30 %من أولئك الذين يموتون منتحرين يزورون مقدم الرعاية الصحية في غضون شهر من حدث الإنتحار.

ويحدث لإرتفاع كبير في حالات الإنتحار أيضًا في الأيام إلى الأسابيع التي تلي الخروج من مستشفيات الأمراض النفسية.. وبالتالي، هناك فرصة حاسمة لمقدمي الرعاية الصحية لتقييم الأفراد المعرضين للخطر من خلال اختبار العلامات الحيوية للدم لتقييم نية الانتحار الخطيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

زلازل ببورصات العالم.. تراجعات جماعية لرفع الفائدة بأمريكا وسياسة "صفر كوفيد" الصينية

في أحضانه .. جنا عمرو دياب تنشر رسائلها مع حبيبها الإنجليزي |شاهد

سقوط أب ونجله من الطابق العاشر ومصرع طفلته في حريق بمدينة نصر

ترشيحاتنا

في 20 خطوة.. دليل الطالب للتعامل مع منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج

بيراميدز يسبق الأهلي ويحتل المركز الثاني بالدوري بعد الفوز على سموحة 2-0

بايدن: مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.. فيديو

القائمة الكاملة لأسعار سيارات رينو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة .. تفاصيل

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ