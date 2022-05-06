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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم تناقش استعدادات الامتحانات بمدارس المحافظة

مدير تعليم الفيوم
مدير تعليم الفيوم أثناء الاجتماع الطارئ

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إجتماع طارئ مع مديري الإدارات التعليمية عبر شاشات الفيديو كونفرانس بالمديرية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبحضور حمدي السيد إسماعيل وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، وفريق العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021

طالبت مدير المديرية  بضرورة انضباط وانتظام العمل بلجان الامتحانات بجميع المدارس على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأكدت مدير المديرية على ضرورة إتباع كافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة لمديري الإدارات التعليمية على جميع اللجان ، وتذليل كافة الصعوبات باللجان ، من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

جدير بالذكر. أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم،  أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسى 2021_2022م، بجميع مدارس المحافظة، والتى ستبدأ غدا السبت الموافق 7 مايو الجارى.

 

كما  تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فورا.

 

 

تعليم الفيوم يستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى السبت القادم

 

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الفيوم شاشات مدير مديرية التربية

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