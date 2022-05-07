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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى السكر.. هذه الفواكه يمكن إضافتها لـ نظامك الغذائي

لمرضى السكر.. هذه
لمرضى السكر.. هذه الفواكه يمكن إضافتها لـ نظامك الغذائي

بالنسبة لأي مريض بـ السكر ، فإن التحدي الأكبر هو التحكم في مستوى السكر في الدم، بمجرد تشخيص الحالة ، يصبح نظامهم الغذائي مقيدًا قليلاً ، ويتم تجنب أي مواد غذائية (خاصة السكرية) يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.


واحدة من الارتباك الذي يعاني منه معظم مرضى السكري هو نوع الفاكهة التي يجب عليهم تضمينها في نظامهم الغذائي. كما نعلم ، الفاكهة غنية بالسكر بشكل طبيعي ويمكن أن ترفع مستوى السكر في الدم تمامًا مثل السكر الاصطناعي، لكن الفرق الوحيد هو أن محتوى السكر في الفاكهة ليس ضارًا. لا يزال ، يجب أن تستهلك باعتدال، كونها غنية بمضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى ، لا يمكن للمرء أن يتجنب الفاكهة تمامًا من نظامه الغذائي. لذلك ، إليك خمس فواكه صديقة لمرض السكري يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي.

 


-الخوخ
الفاكهة ذات النواة لذيذة وغنية بالألياف وصديقة لمرض السكري، غنية بفيتامين ج وفيتامين أ والبوتاسيوم ، تعمل الفاكهة على زيادة نسبة السكر في الدم دفعة واحدة،  يمكن للمركب النشط بيولوجيًا الموجود في الخوخ أن يحارب السمنة والمشاكل الصحية التي يسببها مرض السكري. يمكن أن يساعد تناول الخوخ بانتظام في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة المناعة وتحسين الهضم.

 


- البرقوق الأسود
هو علاج أيورفيدا لعلاج حساسية الأنسولين والتعامل مع مرض السكري لعدة قرون،  هذه الفاكهة منخفضة السكر ويمكن أن يؤدي تناولها اليومي إلى الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة،  يساعد المركب ومضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة السوداء على تحويل النشا إلى طاقة والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

 


-التفاح
التفاح غني بالألياف وغني بالعناصر الغذائية وقليل الفركتوز ، وهو فاكهة ممتازة أخرى يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي،  معبأ بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، يمكن أن يساعد التفاح في منع الإمساك وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول، تعمل الألياف أيضًا على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر، وهذا يعني أن السكر يدخل إلى مجرى الدم ببطء ولا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

 


-البابايا
قد يساعد تناول البابايا أيضًا في خفض مستوى السكر في الدم. وفقًا للتقارير ، قد يكون للبابايا تأثير سكر الدم على الجسم،  تحتوي الفاكهة أيضًا على مركبات الفلافونويد ، وهي مضادات أكسدة طبيعية قد تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم،  يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيه أن تمنع تلف الخلايا وتحكم في الوزن الصحي، الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية مليئة بفيتامين ب وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

 


-جوافة
منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، يمكن هضم الجوافة ببطء وامتصاصها ببطء بواسطة الخلايا،  لا يزيد من مستوى السكر في الدم مثل الفواكه الأخرى،  كما أنه يحتوي على فيتامين سي 4 مرات أكثر من البرتقال إلى جانب ذلك ، يحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم، هذه العناصر الغذائية مفيدة أيضًا في تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
المصدر: timesofindia
 

السكر مرضى السكري فواكه صديقة لمرض السكري ​​​​​​​health الخوخ

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