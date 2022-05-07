استقرار حالة سمية الألفي بعد جلسات الكيماوي.. تفاصيل

تعيش الفنانة القديرة سمية الألفي حالة مستقرة حاليا بعد إجراء عدد من جلسات الكيماوي وذلك بعد تعرضها منذ فترة للإصابة بمرض السرطان والذي كانت دخلت على أثره المستشفى.

وأكد ألفي الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي لصدي البلد أن حالتها حاليا مستقرة وتجرى جلسات الكيماوي بشكل جيد وليس هناك أي تدهور فى حالتها الصحية وهي حاليا في منزلها.

ووجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة إلى والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.



ونشر الفيشاوي صورة لوالدته، وعلق قائلا: "الفنانة العظيمة سُمية يوسف الألفي أمي أنتي أحلي حاجة في كل حاجة ربنا يتمم شفاكي علي خير يا حبيبتي".



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "قمر 14"، الذي يضم عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.