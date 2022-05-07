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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المكتب التجاري المصري بإسبانيا يشارك بالدورة الـ20 لمعرض "إيميكس – مدريد الدولي"

صدى البلد

شارك المكتب التجاري المصري بالعاصمة الإسبانية مدريد في فعاليات الدورة العشرين لمعرض ايميكس– مدريد 2022 والذي عقد خلال خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل والتي تم تخصيصها للترويج لإفريقيا.

وفي هذا الإطار أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، وتنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمكاتب التجارية بتكثيف التواصل مع تجمعات ومنظمات الأعمال الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وفي هذا الصدد أوضح المستشار تجاري أحمد نصر رئيس المكتب التجاري المصري بمدريد ان المكتب قام خلال المعرض بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الشركات الإسبانية التي ترغب في الاستثمار في مصر او الاستيراد من السوق المصري وذلك في مجالات الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات ومنتجات خاصة بالقطاع الصحي والمنتجات الكيماوية والطاقة الجديدة والمتجددة ومنتجات تحلية المياه بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى.

وأضاف نصر أن المكتب التجاري قام أيضاً بعقد لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة مدريد، مشيراً إلى أنه من المنتظر إعداد زيارة لبعثة شركات إسبانية إلى مصر خلال شهر يونيو المقبل بالتنسيق مع المكتب التجاري الإسباني بالقاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري. 

واوضح انه تم ايضاً عقد اجتماع مع ممثلي اتحاد الكيماويات الإسباني لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والاتحاد والشركات الإسبانية أعضاء الاتحاد، لافتاً الى انه تم ايضاً تنظيم لقاء مع اتحاد الشركات الإسبانية بإقليم جاليسيا حيث تم مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين 

جدير بالذكر أن معرض IMEX يعد أحد أهم المعارض الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية والأعمال في إسبانيا، حيث تضمنت دورة هذا العام برنامج شامل هدف إلى استعراض التحديات الحالية التى تواجه قطاع التصدير مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الإسبانية والدفع بها نحو الأسواق الخارجية وذلك من خلال عقد مقابلات مع عدد من الجهات التي تعمل في مجال التصدير   إضافة إلى ممثلي السفارات والمكاتب التجارية المعتمدة داخل اسبانيا.

وزارة التجارة والصناعة التمثيل التجارى الصناعة الصادرات المصرية منظمات الاعمال

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