قاموا بتفجير موكبه.. سر استهداف الجماعة الإرهابية للشهيد هشام بركات

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، إلى ان تأمرت عليه جماعة الإخوان الإرهابية، وقامت باستهدافه واغتياله بينما كان ذاهبًا إلى مكتبه في دار القضاء العالي، عن عمر يناهز الـ 65 عام.

من هو النائب العام الشهيد هشام بركات؟

وُلد هشام محمد زكي بركات في 21 نوفمبر عام 1950م، وتخرج من كلية الحقوق عام 1973م، بحصوله على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدًا، ليلتحق في نفس العام بالعمل في النيابة.

تدرج هشام بركات في المناصب بالنيابة العامة، وانتقل بعدها إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستئناف، حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ليكن اخر منصب يشغله قبل أن يشغل منصب النائب العام.

عائلة هشام بركات

كان الشهيد الناب العام الأسبق هشام بركات، متزوج من السيدة نجلاء التي كانت تشغل وظيفة وكيل أول بالجهاز المركزي للمحاسبات، وله ثلاثة أبناء، الكبرى هبة هشام بركات حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي، وتعمل في إحدى الشركات، والثانية المستشارة مروة هشام بركات التي كانت تعمل في النيابة العامة، وتم تعينها رئيسًا لمحكمة ابتدائية مؤخرًا، ثم العضو اليسار في دائرة المستشار على الهواري، كما يعمل نجله محمد هشام بركات وكيلاً في نيابة أمن الدولة العليا.

المستشار هشام بركات

دور هشام بركات في مواجهة الجماعة الإرهابية

تم انتداب هشام بركات رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية التابع لها محكمة جنايات بورسعيد، التي كانت تنظر قضية مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها العشرات من رابطة النادي الأهلي «الأولتراس».

بعد أسبوع واحد من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، استقال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق من منصبه، ليتولى هشام بركات منصب النائب العام، بعد إدلاءه اليمين الدستوري أمام الرئيس المستشار عدلي منصور.

تولى النائب العام الشهيد هشام بركات قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وكان من بينهم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

قصة اغتيال الشهيد هشام بركات

بينما كان يمر موكب النائب العام الراحل هشام بركات، بمنطقة مصر الجديدة، متجهًا إلى مكتبه بمبنى دار القضاء العالمي بوسط القاهرة، قامت عناصر الجماعة الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة، ما أدى إلى استشهاد النائب العام، وإصابة بعض أفراد طاقم حراسته، وتدمير أكثر من 15 سيارة تخص الأهالي كانت على جانبي الطريق.

تسبب الانفجار الذي تعرض له النائب العام إلى حدوث تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالأنف والاضلاع، ما تسبب في حدوث نزيف دموي غزير، أنهى حياته على الرغم من محاولات اسعافه الكثيرة.

سبب استهداف الجماعة الإرهابية لـ هشام بركات

في أغسطس عام 2013م، أصدر النائب العام الشهيد هشام بركات أمرًا يإنهاء الجرائم المُرتكبة في اعتصامي رابعة والنهضة فقامت قوات الأمن بفض الاعتصامين يوم 14، ما أثار غضب جماعة الاخوان الإرهابية وعملوا على استهدافه واغتياله.