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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة عصرية.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت صبا مبارك بإطلالة عصرية، مرتدية فستانًا طويلاً بأكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا علي الأكتاف، مما نال اعجاب متابعيها.

بإطلالة عصرية.. صبا مبارك تتألق في مهرجان مالمو السينمائي

 

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".


وشاركت صبا أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

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